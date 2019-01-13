Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko - Adatıp Sakarya Bşb: 89-64

Fenerbahçe Beko - Adatıp Sakarya Bşb: 89-64

1 saat önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Polat ParlakFENERBAHÇE BEKO: Sloukas 10, Green 6, Egehan Arna 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 19, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 2, Melli 3, Lauvergne 5, Efe Ergi Tırpancı 6, Barış Hersek 3ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR...

Fenerbahçe Beko - Adatıp Sakarya Bşb: 89-64, System.String[]


SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 10, Green 6, Egehan Arna 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 19, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 2, Melli 3, Lauvergne 5, Efe Ergi Tırpancı 6, Barış Hersek 3

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Wilbekin 5, Alp Karahan 12, Edogi 12, Etou 12, İzzet Türkyılmaz 5, Burak Eşlik 8, Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun 5, Barlow 3, Hüseyin Çevirgen, Mehmet Meriç 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

İLK YARI: 44-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-46

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-64 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Spor
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