Ligde 25. haftada önemli eksikliklerine rağmen Anadolu Efes, Almanya'da Bayern Münih deplasmanında farklı kazandı. Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini 25 sayı farkla 88-63 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.



Toplamda 22. kez sahadan kazanarak ayrılan Anadolu Efes, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 3 galibiyet önünde zirvede yer alıyor.



Son 5 yılın Dörtlü Final'e kalan ekibi olan Fenerbahçe Beko ise istediği gibi geçirmediği sezonda ağır bir yenilgi daha yaşadı. Sahasında Real Madrid'e 29 sayı farkla 94-65 yenilen sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde iç sahada ilk kez çift haneli farkla kaybetti. Son yılların en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, 11 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, play-off sınırıyla aynı galibiyet sayısında bulunuyor.



- Sonuçlar



THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya): 81-83



Olympiakos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa): 77-68



Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-94



AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 69-78



Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 60-74



Kızılyıldız mts (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-86



Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes: 63-88



Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya): 81-92



Valencia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 82-85



