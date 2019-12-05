Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek! Hedef 300. galibiyet...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.
- Fenerbahçe, 300. galibiyet için parkede
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA Berlin müsabakasıyla çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.