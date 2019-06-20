Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında seriyi 3-3'e taşıdı
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Fenerbahçe Beko kendi sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-69 yenerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off'unun 6'ıncı maçında seride durumu 3-3'e getirdi. Bu sonuçla ligde kimin şampiyon olacağı serinin 7'inci ve son maçında belli olacak.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38
kendi sahasında konuk ettiği Anadolu Efes
'i 85-69 yenerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off'unun 6'ıncı maçında durumu 3-3'e getirdi. Bu sonuçla ligde kimin şampiyon olacağı serinin 7'inci ve son maçında belli olacak.
Sarı lacivertli ekip Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda seyirci desteğini de arkasına alarak maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk çeyrekte Kalinic ve Sloukas'ın sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe'ye Anadolu Efes Micic ve Ahmet Buğrahan Tuncer ile karşılık verdi. Anadolu Efes ikinci çeyrekte bir ara 22-22 eşitliği yakalasa da Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 38-36 önde tamamladı.
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