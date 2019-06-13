Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic

1 saat önce

- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:45 Kaynak: AA
Beko, Ivan Obradovic, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel
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