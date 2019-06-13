Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic
1 saat önce
- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:45 Kaynak: AA
- Fenerbahçe Beko
oyuncularından Kalinic'in açıklamaları
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes
maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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