Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic
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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçının ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:48 Kaynak: AA
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