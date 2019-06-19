Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic

1 saat önce

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçının ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçının ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel
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