Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından

26.02.2021 23:33
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 106-74 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, ders alacakları bir maç oynadıklarını belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 106-74 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, ders alacakları bir maç oynadıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Sırp başantrenör, "Maça mental olarak kötü başladık. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Ders alacağımız bir maçtı. Hatalarımızdan dersler çıkaracağız. Anadolu Efes'i aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in maç boyunca çok iyi oynadığını vurgulayan Kokoskov, "Çok iyi performans sergilediler. Anadolu Efes, çok iyi bir takım. Takım olarak oynadılar. Tecrübeli bir takım. Çok iyi skorerleri var. Micic adına mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ancak biz de daha iyisini yapabilirdik." diye görüş belirtti.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Son Dakika Spor


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