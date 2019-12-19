Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de kazanmak istiyor! 10 sayı fark gelirse iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de kazanmak istiyor! 10 sayı fark gelirse iddaa'da... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de kazanmak istiyor! 10 sayı fark gelirse iddaa'da...

6 saat önce

ZENITEuroleague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, son yıllarda gediklisi olduğu Final Four'dan uzak kalmamak için bir an önce galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de kazanmak istiyor! 10 sayı fark gelirse iddaa'da..., System.String[]

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT


Euroleague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, son yıllarda gediklisi olduğu Final Four'dan uzak kalmamak için bir an önce galibiyet serisi başlatmak istiyor.


Son olarak salı günü deplasmanda Panathinaikos'a 81-78 kaybeden temsilcimiz, bu akşam son sıradaki Zenit'i konuk ediyor.


Panathinaikos karşısında devreyi önde kapamasına rağmen maçın 2. yarısında rakibini durduramayan sarı lacivertliler 14. maçında 9. yenilgiyi aldı.


Zenit ise 3 galibiyetle son sırada yer almakta olup son 7 maçında sadece 1 kez sahadan mutlu ayrılabildi.


Fenerbahçe Beko'da Vesely, konuk takımda ise Zubkov ile Ponitka forma giyemeyecek.


ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


Euroleague'de bu sezon 7 deplasman maçında 5 mağlubiyeti olan Zenit'in kazandığı 2 maç ise uzatmaya gitmişti.


Euroleague'de iç sahada 6 maça çıkan Fenerbahçe bu karşılaşmaların 4'ünden galip geldi.


Fenerbahçe bu 4 karşılaşmanın 3'ünde ilk yarıları da önde tamamladı.


Fenerbahçe bu sezon Türkiye'de ve Euroleague'de çıktığı 12 iç saha maçının 10'unu kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?


Tek Maç olarak iddaa oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına bahis yapan üyeleri, ağırlıklı olarak Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor.


Üyelerin %66'sı Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.


MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE DİYOR?


Fenerbahçe Beko, OAKA deplasmanında yenilmesine rağmen önceki mağlubiyetlerine nazaran çok daha umut verici bir görüntü içerisindeydi. Son ana kadar galibiyeti kovaladı. Biraz hakemlerinde yardımıyla Yeşiller maçı kazandı fakat başta Kostas Sloukas olmak üzere iyi sinyaller gözlemleyebildik.


Zenit'te bireysel anlamda iyi isimler olmasına rağmen takım olmaktan çok uzak.


Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı bir maç olabilir.

Fenerbahçe, Zenit, Beko, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:31 
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