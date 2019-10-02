Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor
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Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak.


Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.


Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.


Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Real Madrid, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:46 
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