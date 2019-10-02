Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.
Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.