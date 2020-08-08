Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Sırp başantrenörün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Kokoskov'un, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Igor Kokoskov'un sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:17

Kaynak: AA

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