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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs...
6 saat önce
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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