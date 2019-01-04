Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko - Baskonia: 96-87

Fenerbahçe Beko - Baskonia: 96-87

5 dakika önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis ViliusFENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 6, Green 2, Datome 13, Melli 19, Vesely 15, Kalinic 5, Sloukas 13, Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 3BASKONIA: Huertas 6, Janning 10, Shields 22, Voigtmann 7, Poirier 15,...

Fenerbahçe Beko - Baskonia: 96-87, System.String[]


SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis Vilius

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 6, Green 2, Datome 13, Melli 19, Vesely 15, Kalinic 5, Sloukas 13, Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 3

BASKONIA: Huertas 6, Janning 10, Shields 22, Voigtmann 7, Poirier 15, Vildoza 11, Gonzalez, Diop 5, Hilliard 11

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

İLK YARI: 48-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-65

5 FAUL: 39.23 Melli (Fenerbahçe Beko) - 39.14 Poirier (Baskonia)

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 96-87 yenerek liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed, Fenerbahçe, Beko, Spor
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