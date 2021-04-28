Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova maçının ardından

28.04.2021 23:55
Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova maçının ardından, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek seriyi 3-0 kaybeden ve organizasyona veda eden Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Erdem Can, oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek seriyi 3-0 kaybeden ve organizasyona veda eden Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Erdem Can, oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Erdem Can, karşılaşmaya iyi başladıklarını aktararak, "CSKA Moskova'yı tebrik etmek istiyorum. Maça çok iyi, güçlü ve odaklanmış bir şekilde başladık. Topu iyi paylaşıp top kaybı yapmadık. Rotasyon yapmamız gerekiyordu. Orada problemler başladı. Daha sonra top kayıpları yaptık ve bu da bizim ritmimizi bozdu." diye konuştu.

Erdem Can, çok üzgün olduğunu belirterek, "İkinci yarıya da aynı odaklanmayla başladık. Toparlanmaya çalıştık ancak olmadı. Onlara başarılar diliyorum. Bizim halen hedeflerimiz var. Takımı çok tebrik ediyorum. İnişli çıkışlı bir sezon oluyor. Zor noktalardan buraya geldik. Maçın son çeyreğine kadar da oyuncularım savaştı." ifadelerini kullandı.

Itoudis: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Dörtlü Final'e kalan oyuncularıyla gurur duyduğunu ve şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Itoudis, çok mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu dönemlerden geçtik. Böyle bir takıma karşı büyük bir başarı kazandık. İki taraf da zorlu dönemlerden geçti. İki kere gururluyum çünkü altıncı kez Dörtlü Final'e kalıyoruz ve takımım gerçekten takım gibi oynamayı anladığı için daha da gururluyum."

Maçın başında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Itoudis, "Kim olduğumuzu hatırlayıp mücadeleye devam ettik. Daha sonraki çeyreklerde daha baskın oynadık. Atışlarda çok iyiydik. Iffe Lundberg'in bu seviyede ilk tecrübesiydi. Will Clyburn de çok iyiydi. Takımda çok fazla varyasyonlarımız vardı. Yönetim ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Şimdi hem vücut hem de zihin olarak sağlıklı kalmalıyız. İyi mücadele, sadece iyi oynamak değil. İlk hedefimiz ilk sekize girmek ve ev sahibi avantajını almaktı. Sonra Dörtlü Final'e kalmaktı. Artık sonraki hedefimiz de şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, Erdem Can, Play Off, Moskova, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova maçının ardından - Son Dakika Spor


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