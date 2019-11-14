Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova rekabetinde bir adım önde

Fenerbahçe Beko, son yıllarda alışık olduğumuzun aksine bu sezon Euroleague’e iyi bir başlangıç yapamadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa’da şu ana kadar çıktığı yedi maçın beşini kaybetti, yalnızca ikisini kazanabildi.

Söz konusu iki galibiyet de iç sahada geldi. Temsilcimiz üçüncü haftada Baskonia’yı, yedinci haftada ise Bayern Münih’i evinde yenebildi. İç sahadaki bir diğer maç Zalgiris Kaunas’a kaybedilirken, Fenerbahçe deplasmandaki dört maçında da sahadaki kaybeden taraftı. Bu mağlubiyetler sırasıyla Real Madrid, Kızılyıldız, Olimpia Milano ve Maccabi Tel Aviv’e karşı alındı.

Bu sezon hâli hazırda beş yenilgisi olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 30 maçlık Euroleague normal sezonunun tamamında beş yenilgi almıştı. Bu yenilgilerden biri, Zeljko Obradovic’in ekibinin yarın akşam çıkacağı CSKA Moskova deplasmanında gelmişti.

CSKA rekabeti

Obradovic’in Fenerbahçe’sinin Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile özel bir rekabet içinde olduğu söylenebilir. Bu özel rekabetin sebebiyse, pek tabii 2015-2016 sezonunun Euroleague Finali’nde oynanan o özel maç. Temsilcimiz, maçın ikinci yarısında özel bir performansla geriden gelerek öne geçmiş ancak CSKA son saniye basketiyle maçı uzatmaya taşımayı başarmıştı. Uzatma sonucunda kupaya uzanan taraf Rusya temsilcisi olmuştu.

Fenerbahçe Beko üstünlüğü

Fenerbahçe Beko oyuncuları, o finalden sonra CSKA ile oynayacakları her maça özel bir motivasyonla çıktılar. Temsilcimiz, şampiyon olduğu 2016-2017 sezonunda CSKA ile oynanan her iki maçı da kazanmıştı. Özellikle Moskova’da oynanan mücadele, ilginç ve görkemli bir galibiyete sahne olmuştu. Fenerbahçe, normal süresi berabere biten ve uzayan maçı, uzatmadaki beş dakikada oluşturduğu tam 16 sayı farkla kazanmıştı. Bu mücadele, Obradovic’li Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında oynanan ve altıdan fazla farkla biten tek maçtı.

2016’daki o finalden bu yana oynanan altı maçta Fenerbahçe dört kez kazanırken, CSKA Moskova iki kez kazanabildi. Obradovic’in Fenerbahçe’nin başına geçtiği 2014 yazından bu yana ise iki takım toplam dokuz kez karşılaştı ve bu dokuz maçın beşini Fenerbahçe, dördünü CSKA kazandı.

Temsilcimiz, bu üstünlüğünü son yıllarda Moskova deplasmanlarında aldığı galibiyetlere borçlu. Sarı-lacivertliler, son dört CSKA deplasmanından üç galibiyet çıkarmayı başardı. Son dört deplasman maçındaki tek mağlubiyet, geçen yıl CSKA Moskova'nın 70-68'lik skorla, yalnızca iki farkla kazandığı mücadeleydi.

CSKA daha iyi durumda

Fenerbahçe, yazının başında da belirtildiği üzere sezona hiç iyi bir başlangıç yapmadı. CSKA Moskova ise temsilcimize kıyasla sezona daha iyi bir start verdi, oynadığı yedi maçın beşini kazandı. Euroleague’deki ilk dört maçını kazanan Rusya ekibi, beşinci maçında kendi evinde Olympiakos’a sürpriz bir şekilde yenilmişti. CSKA’nın diğer yenilgisi ise geçtiğimiz hafta Asvel deplasmanında geldi.

Son yıllardaki istatistikler yarınki maç için Fenerbahçe’yi favori gösterse de güncel form durumları CSKA’yı bir adım ileri taşıyor.