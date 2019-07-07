Fenerbahçe Beko'da ayrılık
1 saat önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis
'le yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.
Fenerbahçe Tyler Ennis ile yollarını ayırdı
Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti
Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde
Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü