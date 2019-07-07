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Fenerbahçe Beko'da ayrılık

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Tyler Ennis, Fenerbahçe, Beko, Spor
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