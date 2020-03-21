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Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine...
6 saat önce
Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı.
Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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