Fenerbahçe Beko'da Fransız basketbolcu Westermann ile yollar ayrıldı

Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde 31, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

Verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen Westermann'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollar ayrıldı.

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