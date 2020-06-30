Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome dönemi sona erdi! - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome dönemi sona erdi!

Fenerbahçe Beko, Gigi Datome'nin sözleşmesinin karışılıklı sonlandırıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, Gigi Datome'nin sözleşmesinin karışılıklı sonlandırıldığını açıkladı.


Yapılan açıklamada, İtalyan yıldızın kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldığı belirtildi.


FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI GIGI DATOME AÇIKLAMASI


"2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Gigi Datome, mevcut sözleşmesini Kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır."


GIGI DATOME'DEN DUYGUSAL VEDA MEKTUBU


Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, beş yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum.


Geride kalan beş yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde... Yalnızca dokuz kupa, peş peşe dört Final Four ve elbette 2017 yılındaki EuroLeague şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu.


Sizlere gerçekten kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Kariyerimde yeni bir meydan okumaya atılmama izin veren kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var ve ben listeleri sevmiyorum. Kişisel olarak teşekkür etmem gerekenlere ulaştım. Burada da bana özgüven ve sorumluluk veren, destek olan, güvenen, daha iyi bir insan ve oyuncu olmama yardımcı olan ve nasıl kazanacağımı öğreten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu grup, tüm Fenerbahçe Ailesi'ni, Fenerbahçe'de oynarken çalıştığım iki başkanımdan beni alkışlayan son taraftara kadar herkesi kapsıyor.


Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu beş senede, Fenerbahçe forması için her şeyimi verdiğimi hissettim, ama karşılığında sizlerden çok daha fazlasını aldım.


Her zaman sizin olan,


Gigi.


Malcolm Thomas, Gigi Datome, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:17 

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome dönemi sona erdi! - Son Dakika Spor
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