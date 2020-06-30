Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor.
Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor. İtalyan oyuncu Gigi Datome de Sarı-Lacivertliler'le yollarını ayırdı. Datome'nin ülkesinin ekiplerinden Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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30.06.2020 02:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı - Son Dakika