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Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor

24.08.2021 17:39
Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör değişikliği sebebiyle kadro yapılanmasının devam ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör değişikliği sebebiyle kadro yapılanmasının devam ettiğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan menajer, "Çok değişik bir yaz geçirdik. Önemli değişiklikler oldu. Kadro hazırlığımız, sezon hazırlığımız devam etmekte. Olur da Ali Muhammed ile devam etmezsek veda töreni yapılacak. Bizim için çok değerli, saygı duyduğumuz bir oyuncu. Bize çok şey verdi, biz de ona bir şeyler vermek isteriz. Bazı şeyler hala gündemde, yeni eklemeler olabilir." diye konuştu.

Igor Kokoskov'un ayrılış sürecinin çok açık yaşandığını ve zamanlamanın kendilerini zorladığını anlatan Gherardini, "Bizim için en büyük sorun geç yaşanmasıydı. Haziran sonunda olsaydı oturulur konuşulurdu ama temmuzun 3. haftasında olması bizim için problem oldu. Öyle bir dönemde antrenörün bırakıp gitmesi daha önce çok söz konusu olmamıştı. O dönemde yeni antrenör bulmak zordu. Süreci en iyi şekilde halletmeye çalıştık. Bir an önce yeni çözüm bulmamız gerekiyordu. Seneler önce benzeri bir tecrübe yaşamıştım. Ayrılışı çok dramatik olmadı ama zamanlama ve çözüm süreci bizim için zor oldu." ifadelerini kullandı.

Aleksandar Djordjevic tercihinin birkaç opsiyonlarından biri olduğunu vurgulayan Gherardini, "En önemlisi bilgisi, eğitimi, kariyeri, kişiliği ve antrenör stiliydi. Djordjevic'i 30 yıldır tanıyorum ama hiç çalışma fırsatım olmamıştı. Değerlendirmeler içinde her şeye baktık. Mevcut oyuncularımızla çalışmışlığı vardı, o da bir avantajdı." değerlendirmesinde bulundu.

Gherardini, mevcut kadronun başarılı olacağına inandıklarını ancak eksiklerin durumuna bakıldıktan sonra takviye yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Yannier: "Hedeflerimize ulaşacağız"

Fenerbahçe Beko Erkek Baskebol Takımı'nın yeni Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier, tüm tecrübesini sarı-lacivertliler için kullanacağını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunda 3 sene görev aldığını hatırlatan Yannier, kendisine verdikleri şanstan dolayı Başkan Ali Koç ve yönetici Sertaç Komsuoğlu'na teşekkür etti.

Ali Koç ve Sertaç Komsuoğlu'nun vizyonunun her zaman Fenerbahçe Beko'yu geliştirmek olduğunu dile getiren Yannier, şunları kaydetti:

"Bu teklif bana sunulduğu zaman açıkçası benim de bireysel kariyer hedeflerimle çok örtüşen bir durumdu. Kendime hep spor yöneticiliği alanında bazı hedefler koydum. Fenerbahçe Beko, Türkiye'nin en önemli basketbol kültürüne sahip kulüplerden biri. Burayı olduğundan ileriye taşıma fırsatı benim için çok değerli. Burada önemli olan Türk basketbolu adına doğru işler yapabilmek. Bundan sonra tüm bilgi birikimimi burayı daha ileri taşımak adına harcayacağım. Bu değerli ekipte uyum içinde daha da geliştirerek her türlü hedefimize ulaşacağız."

Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor

Igor Kokoskov, Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da kadro hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor


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