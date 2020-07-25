Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:
Başantrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca