Fenerbahçe Beko'da korona virüs! - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'da korona virüs!

6 saat önce

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı.

(İHA)

Malcolm Thomas, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

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