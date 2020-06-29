Fenerbahçe Beko'da Maurizio Gherardini'den iki yıllık imza! - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'da Maurizio Gherardini'den iki yıllık imza!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.


Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.


Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.


İMZA SONRASI GHERARDINI'DEN AÇIKLAMA


İmza sonrası Fenerbahçe resmi internet sitesine konuşan Maurizio Gherardini şu sözleri kullandı:


"Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlıyım. Bunun için Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."


Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:00 

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da Maurizio Gherardini'den iki yıllık imza! - Son Dakika Spor
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