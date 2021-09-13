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Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi

13.09.2021 12:48
Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona sarı-lacivertli takımın başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile oyuncular Melih Mahmutoğlu, Jan Vesely ve Achille Polonara katıldı.

Djordjevic, yaptığı açıklamada, kendilerini uzun ve zor bir sezonun beklediğini belirterek, "Bu formanın önemini biliyoruz. Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Beklentilerin farkındayız. Takımda inanılmaz bir yardımlaşma var. Çok iyi oyunculara sahibiz. Kulübün bizimle gurur duymasını istiyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı." ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, transferlerin çoğunun göreve gelmeden önce yapılmasıyla ilgili, "Profesyonel olmak zorundayız. Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Oyunculara güveniyoruz. Onlara öz güven aşılamamız gerekiyor. Yaptıkları işten keyfi almalarını çok istiyoruz. Her zaman mütevazı olup sıkı çalışmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yeni bir ekip olduklarının altını çizen Aleksandar Djordjevic, "Takım kimyası oluşturmak uzun bir süreçtir. Hiçbir zaman bitmez. Topu paylaşan ve pas vermeyi seven oyuncular isterim. Bizim takımda bunu görüyorum. Bu şekilde devam etmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Djordjevic, son olarak kadroya dahil edilen milli basketbolcu Şehmus Hazer ile ilgili bir soruya, "Şehmus'u tanıyorum, izledim. Oyun şeklini çok beğeniyorum. Çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun kuruculuğunun gelişmesini istiyorum. Kulübün bize sunduğu her şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün çalıştırdığım takımlarda oyuncuları geliştirdim. Burada da bunu yapmak istiyorum." cevabını verdi.

Polonara: "Burada olmak rüya gibi"

Fenerbahçe Beko'nun İspanya ekibi Baskonia'dan transfer ettiği Achille Polonara, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını aktardı.

Sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İtalyan basketbolcu, "Çok heyecanlıyım. İnanılmaz mesajlar aldım. Burada olmak rüya gibi. Çok çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız oldu. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız. Takımın başarılı olması için her şeyimi vermeye hazırım." diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu: "Sezona iyi başlamak istiyoruz"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni bir takım olduklarını ve sisteme en kısa sürede uyum sağlayarak sezona iyi başlamak istediklerini kaydetti.

Yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını ifade eden Melih, "Yeni bir takımız. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ayrı bir heyecan var, taraftarımıza kavuştuk. Sezona en hazır ve iyi şekilde başlamayı diliyoruz. Hocamızın istediklerini öğreniyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transfer Şehmus Hazer ile ilgili de görüşlerini aktaran Melih Mahmutoğlu, "Çok sevdiğim bir kardeşim. Fenerbahçe'ye geldiği için tüm takım mutlu. Ona yardım edeceğiz. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğini biliyor. Takıma çok fazla şey katacak. Önemli bir transfer oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Jan Vesely ise çok yoğun çalıştıklarını belirterek, "Yeni yüzler, oyuncular ve sistem var. Alışmak zaman alacak. Fazla zamanımız yok. Hızlı bir şekilde yeni sisteme alışmaya çalışacağız. Umarım bu sene takıma katkıda bulunabilirim ve kupa kazanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, oyunlar, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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