Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri

28 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, Jan Vesely, Tarık Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, Jan Vesely, Tarık Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.


Liv Hospital Ulus'ta gerçekleştirilen kontrollerde basketbolcuların kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz ve diş muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.


Kan değerleri ölçülen oyunculara, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler uygulandığı ve radyolojik kontroller yapıldığı kaydedildi.

Nikola Kalinic, Williams, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Pençe-3 Operasyonu başlatıldı Fenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]