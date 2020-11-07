Fenerbahçe Beko'da sakatlanan Nando de Colo, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak
07.11.2020 13:31
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak.
Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk yaptığı açıklamada, Khimki maçında sağ baldırından sakatlanan Nando de Colo'nun tedavisine başladıklarını belirterek, "Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ahmet Kulduk, bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel'in ise gelecek hafta takım idmanlarına başlamasını planladıklarını aktardı.
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