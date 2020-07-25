Fenerbahçe Beko'da teknik kadro belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcılıklarını Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı bildirildi. Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibi ve görev dağılımı şöyle:
Başantrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca