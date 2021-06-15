Fenerbahçe Beko'da Ulanovas'ın sözleşmesi sonlandırıldı

Açıklamada, "Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin lira

24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı

Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık