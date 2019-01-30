Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin Sağlık Durumu
38 dakika önce
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Beko
Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely
, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.
Açıklamada, Vesely'nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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