Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin Sağlık Durumu

Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin Sağlık Durumu

38 dakika önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin Sağlık Durumu, System.String[]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.

Açıklamada, Vesely'nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Jan Vesely, basketbol, Beko, Fenerbahçe, Spor
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