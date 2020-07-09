Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha: Johnny Hamilton
Fenerbahçe Beko'dan bir transferi daha bitiriyor.
Fenerbahçe Beko'dan bir transferi daha bitiriyor. Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'de oynayan pivot Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Beko, gün içerisinde Litvanyalı kısa forvet Edgaras Ulanovas ile de 2 yıllığına anlaştıklarını açıklamıştı.
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:42
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha: Johnny Hamilton - Son Dakika Spor
Son Dakika 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:31 Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi