Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha: Johnny Hamilton - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha: Johnny Hamilton

Fenerbahçe Beko'dan bir transferi daha bitiriyor.

Fenerbahçe Beko'dan bir transferi daha bitiriyor. Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'de oynayan pivot Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Beko, gün içerisinde Litvanyalı kısa forvet Edgaras Ulanovas ile de 2 yıllığına anlaştıklarını açıklamıştı.


Detaylar birazdan...

Malcolm Thomas, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:42 

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha: Johnny Hamilton - Son Dakika Spor
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