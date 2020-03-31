Fenerbahçe Beko'dan Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.