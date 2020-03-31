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Fenerbahçe Beko'dan Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:16
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