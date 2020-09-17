Fenerbahçe Beko'dan kulüp yöneticisi Sertaç Komsuoğlu sorumlu olacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sertaç Komsuoğlu olmuştur. Yeni görevinin Sayın Komsuoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, takımımızın zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü , erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin Sertaç Komsuoğlu olduğunu duyurdu.

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim