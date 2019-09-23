Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'dan "medya günü" etkinliği
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Fenerbahçe Beko'dan "medya günü" etkinliği

20 dakika önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko'dan

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic ve teknik ekip ile oyuncular katıldı.

Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, etkinlikte basın mensuplarına röportaj verdi.

Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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