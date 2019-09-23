Fenerbahçe Beko'dan "medya günü" etkinliği
20 dakika önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:00 Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic ve teknik ekip ile oyuncular katıldı.
Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, etkinlikte basın mensuplarına röportaj verdi.
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