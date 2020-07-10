Fenerbahçe Beko'dan pota altına transfer

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobago vatandaşı Johnathan Hamilton'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobago vatandaşı Johnathan Hamilton'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Hamilton, 2019-2020 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 25 müsabakada 8,9 sayı ve 6,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 maça çıkan Trinidad ve Tobagolu basketbolcu, 11,3 sayı ve 8,1 ribauntluk performans sergiledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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