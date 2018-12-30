Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen: 91-61

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen: 91-61

1 saat önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan ÇakarFENERBAHÇE BEKO: Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 13, Sinan Güler, Kalinic 6, Melli 8, Efe Ergi Tırpancı 2, Ali Muhammed 10, Barış Hersek 2, Egehan Arna 4, Vesely 12, Datome 18, Guduric 12DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Oğuz...

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen: 91-61, System.String[]


SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 13, Sinan Güler, Kalinic 6, Melli 8, Efe Ergi Tırpancı 2, Ali Muhammed 10, Barış Hersek 2, Egehan Arna 4, Vesely 12, Datome 18, Guduric 12

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Oğuz Savaş 8, Douglas 14, Brown, Evans 10, Peiners 6, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 3, Emircan Koşut 3, Kartal Özmızrak 7, Eric 10, Sinan Sağlam

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

İLK YARI: 47-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-45

5 FAUL: 34.27 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko) - 36.24 Peiners, 38.17 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe Beko; Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Kalinic, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlarken, Darüşşafaka Tekfen sahaya; Brown, Douglas, Peiners, Evans ve Oğuz Savaş beşiyle çıktı.

Mücadeleye hücumda etkili bir oyunla başlayan ve savunmada da rakibine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, ilk 5 dakikayı Melli, Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 12-5 önde geçti. Periyodun kalan 5 dakikalık bölümü 10-10'luk eşitlikle geçilince, Fenerbahçe ilk çeyreği 7 sayı farkla önde kapattı: 22-15.

İkinci periyoda savunmadaki sert oyunuyla giriş yapan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, hücumda yakaladığı fırsatları da sayıya çevirirken, 15'inci dakikayı 12 sayı farkla üstün geçti: 30-18. Datome ve Guduric'in etkili oyunuyla farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun çizgi dışından bulduğu sayılarla hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, 25'inci dakikayı 55-37 önde geçti. Vites yükselten ve farkı açmayı sürdüren sarı lacivertli takım, maçın final periyoduna 25 sayı farkla önde girdi: 70-45.

Mücadelenin son periyodunda rakibine oyun ve skor üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 91-61 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:06 Kaynak: DHA

Darüşşafaka, Fenerbahçe, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Beko, Spor
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