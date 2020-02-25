Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir 'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.

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