Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımına "Damat" Şıklığı
1 saat önce
İSTANBUL (AA) – Geçen yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi.
İSTANBUL (AA) – Geçen yıl Fenerbahçe Spor Kulübü
ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi. Orka Holding
açıklamasına göre, resmi kıyafet sponsorluğu kapsamında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Koçu Zeljko Obradovic
'in yanı sıra Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed
, Sinan Güler
ve diğer takım oyuncuları çekimler esnasında keyifli dakikalar geçirdi.
Orka Holding'in sponsorluk listesinde Fenerbahçe Spor Kulübünün futbol takımı ve erkek basketbol
takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol
takımları da bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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