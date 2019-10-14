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Fenerbahçe beko, euroleague'de baskonia karşısına çıkıyor

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta maçında İspanya temsilcisi Kirolbet Baskonia ile karşılaşacak.

Fenerbahçe beko, euroleague'de baskonia karşısına çıkıyor, System.String[]

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta maçında İspanya temsilcisi Kirolbet Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Sports Arena'da 17 Ekim Perşembe günü oynanacak olan mücadele TSİ 20: 45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia maçı ile birlikte EuroLeague'de bu sezon ilk kez kendi seyircisi karşısında oynamış olacak.

Geçtiğimiz günlerde Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta maçında Türk Telekom'a konuk olan sarı lacivertli ekip, Ankara Spor Salonu'ndaki maçı 75-59 kazanarak iyi bir çıkış yakalamıştı. Bu galibiyetle ligde 3'te 3 yapan Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic, kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Şimdi önümüzde önemli bir hafta var. Bazı şeyleri iyileştirmeli ve uygulayabilmeli, bu sayede de kendi evimizdeki ilk EuroLeague maçına hazır olabilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

SARI-LACİVERTLİLERİN RAKİBİ KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia ile tarihinde 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 7 galibiyet elde etti ve 2 müsabakadan ise yenik ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonu Euroleague'de ilk iki maçını Real Madrid ve Kızılyıldız ile oynamış ve bu maçlardan mağlubiyetle ayrılmıştı. İspanyol takımı Kirolbet Baskonia ise ilk maçında Zalgiris Kaunas karşısında galip gelirken, ikinci maçında ise Rus ekibi deplasmanda Khimki Moskova'ya mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE 412'NCİ MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarihinde bugüne kadar oynadığı 411 karşılaşmadan 231 galibiyet ve 180 mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Başantrenör Zeljko Obradovic'in takımın başına geldiği 2013 yılından itibaren başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko, Obradovic yönetiminde 2015 yılından itibaren üst üste 5 kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlier Sırp koç ile  2016, 2017 ve 2018 yıllarında final oynamış, 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilen Final Four finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek EuroLeague Şampiyonu olmuştu.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kadrosu şu şekilde: Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Leo Westermann, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Tarık Biberovic, Kostas Sloukas,  Egehan Arna, Nando de Colo, Derrick Williams, Jan Vesely, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu, Luigi Datome, Joffrey Lauvergne, Vladimir Stimac.

Kirolbet Baskonia'nın EuroLeague kadrosu ise şöyle; Ajdin Penava, Miguel Gonzalez, Pierria Henry, Matt Janning, Ilimane Diop, Jayson Granger, Youssoupha Fall, Nik Stauskas, Tornike Shengelia, Patricio Garino, Shavon Shields, Achile Polonara, Michael Eric.


Fenerbahçe, Baskonia, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
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