Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Seride durumu 3-0 yapan CSKA ise Final Four'a kalan ilk takım oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya) xx, Sasa Pukl (Slovenya) xx, Tomasz Trawicki (Polonya) xx

Fenerbahçe Beko: Nando de Colo xxx 22, Marko Guduric xx 10, Tarık Biberovic x 7, Jan Vesely xx 8, Ahmet Düverioğlu x 2, Dyshawn Pierre x 6, Danilo Barthel x, Lorenzo Brown x 2, Melih Mahmutoğlu x 7, Kyle O'Quinn x 4, Jarell Eddie x

Başantrenör: Igor Kokoskov

CSKA Moskova: Nikita Kurbanov x 2, Tornike Shengelia xx 6, Daniel Hackett x 3, Janis Strelnieks xx, Michael Eric xx, Will Clyburn xxxx 34, Gabriel Lundberg xxxx 22, Johannes Voigtmann xx 11, Darrun Hilliard xx 7

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-44 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 50-71 (CSKA Moskova lehine)

(Turgay Kılıç/İHA)