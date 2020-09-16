Fenerbahçe Beko, Euroleague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Euroleague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe Beko Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Euroleague medya gününde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarıyla buluştu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Fenerbahçe Beko Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Euroleague medya gününde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarıyla buluştu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan Euroleague Medya Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov ve Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

Gherardini: "İnanmak ve birlikte çalışmak felsefemiz"

Belirsiz bir dönemden geçtiklerini belirten Maurizio Gherardini, "Önümüzde belirsiz bir sezon var. Medya günü normalliğe doğru atacağımız ilk adım. Hepimiz hem ligde hem de Euroleague'de oynamak istiyoruz. Çok güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Bir süreliğine taraftarlar alışık oldukları atmosferde olmayacaklar ama en yakın zamanda eski atmosferlere kavuşmayı ümit ediyoruz. Bu sezon yeni bir sayfa açtık. Yeni bir sloganımız var: Yellowlegacy. Fenerbahçe Basketbol Takımı çok önemli antrenörler ve oyuncularla birlikte adını tarih kitaplarına yazdırdı. Çok güzel şeyler yaşandı. O yüzden legacy (miras) çok özel değerlere sahip olduğunuzu ifade ediyor. İnanmak ve birlikte çalışmak felsefemiz. Bu sene değişik sebeplerden dolayı birçok değişim oldu ama biz hem Koç Obradovic'e, hem de bize bu sevinci yaşatan oyuncuları teşekkür ediyoruz. Yeni sayfamızda çok şanslıyız ki, Igor, teknik ekibi ve yeni oyuncular var. Aynı çalışma felsefesine devam edeceğiz. Hedefimiz aynı. Sezon başlangıcı için çok heyecanlıyız. Yeni takımımızı çok seveceksiniz. Belirsiz sezonda bu sene çok değişik faktörlerle mücadele edeceğiz. Bu maçları belgelemek ve analiz etmek için medyanın da desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Arada bir durup şarj olmak gerekiyor"

Gherardini, Zeljko Obradovic ile 20 yılı aşan bir dostlukları olduğunu ifade ederek, "Sadece takımdaki antrenör değildi, en yakın dostlarımdan birisidir. Zaman geçtikçe o aile durumunu biraz daha fazla düşünmeye başladı ve ara vermeyi düşünüyordu. Spor içinde olduğumuz için biz çok şanslıyız ama inanılmaz stresli bir iş. O yüzden arada bir durup şarj olmak gerekiyor. Ben de kendi açımdan ne yapmam gerektiğini; durumu, kulübü, sarı-laciverte olan bağlılığımı, ülkeye bağlılığımı, buradaki tecrübeleri, güzel günleri, kulübe olan sevgimi ve aşkımı, bu belirsizlik anında önemli sorumluluğumu da düşündüm. Obradovic'le konuşup, Başkan ve yöneticilerle konuştuktan sonra bu süreçte kalıp, destek olup hem daha da kulübe iyi şeyler katıp ve geliştirmek için zor günlerde burada kalmaya karar verdim" dedi.

Mental olarak bir şeyler yapabilmeleri için saha içinde ve dışında birlikte çalışarak çok fazla paylaşım yapmaları gerektiğini vurgulayan Maurizio Gherardini, "Oyunculara sürekli her şeyi bildirmemiz gerekiyor. Sezona başlayıp ne kadar oynamak istediğimizi bilmeleri lazım ama aynı zamanda potansiyel riskleri, çok ufak bir hatanın büyük sonuçları olabilir. Koç'ların da büyük sorumluluğu var. Tabloyu her zaman paylaşmaları gerekiyor. Kulübe çok teşekkür ediyoruz. Çok konuda bize yardımcı oluyorlar. Seyahat, otel, vs.vs. Organize olursak, birbirimize yardımcı olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Igor Kokoskov: "Takımı her türlü şampiyonayı kazanacak hale getireceğiz "

Fenerbahçe'nin bir parçası olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Igor Kokoskov, "Çok kısa süre burada olmama rağmen çok sıcak bir karşılama oldu. İstanbul'a ve Türkiye'ye çok geldim. Buraya Obradovic ve Maurizio'yu ziyarete de gelmiştim. Türkiye'ye ve İstanbul'a çok büyük saygım var. Fenerbahçe markasının dünya çapında ne kadar büyük bir isim olduğunun farkındayım. Beklentileri biliyorum. Önümüzde belirsiz bir sezon var ama hepimiz çok heyecanlıyız. Takımımız hem eski oyunculardan hem yeni oyunculardan kurulu bir sentez oldu. Vesely, Melih, de Colo, 6 yeni oyuncumuz var. Çok iyi oyuncu grubu var. Sağlıklı bir ortam var ve Fenerbahçe ailesinin parçası oldukları için çok mutlular. Söz verdiğimiz bir şey var. Tüm tecrübemizi ve bilgimizi takımla paylaşacağız. Takımı mücadeleye hazırlayıp, her türlü şampiyonayı kazanacak hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Obradovic buraya Euroleague kupasını getirdi"

Korona virüs döneminin insanlık adına uyanış olduğunu vurgulayan Kokoskov, "Spor camiası olarak çok şanslıyız, eğlenceli iş yapıyoruz ama bizim üzerimizde çok daha önemli şeyler var. Daha duyarlı olmalıyız. Bazı şeyleri tekrar gözden geçirmeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız. Yaşadığımız süreçten mesajı alıp ne kadar şanslı olduğumuzu anlamalı ve minnettar olmalıyız" ifadelerini kullandı. Zeljko Obradovic'in hem yakın arkadaşı hem de benim basketbol mentorü olduğunu ifade eden başarılı antrenör, "Tabiki kendisiyle buraya gelmeden önce çok fazla konuştuk. Her zaman iyi şeyler söyledi. Hem organizasyon hem de Türkiye için. Obradovic buraya Euroleague kupasını getirdi. Ona saygım çok. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Melih Mahmutoğlu: "Hedefler her zamanki gibi yine şampiyonluk"

Uzun süre aranın ardından burada olmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Kaptan Melih Mahmutoğlu, "İnşallah herkes için sağlıklı sezon olur. Değişik bir sezon olacak. Sporcular olarak elimizden geleni yapmak için sahaya çıkacağız. Heyecanlıyız, yeni hocamız, yeni takım arkadaşlarımız var. Bu sene Fenerbahçe'de 8. senem. Tekrardan Zeljko'ya Fenerbahçe'ye kattıkları için teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim ama Igor'dan da çok şey öğreneceğimi biliyorum. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Yeni gelen arkadaşlarımız da karakterli ve iyi oyuncular. Güzel bir ortam oluştu. Her zamanki gibi hedefler, yine şampiyonluk" açıklamasında bulundu.

Yaşı ilerledikçe daha iyi şut atmaya başladığını söyleyen deneyimli basketbolcu, "Her zaman kendimi hazır tutmaya çalıştım. Bu arayı iyi değerlendirdim. Çalışmayı bırakmadım. Ekstra çalıştım. Neye ihtiyacım varsa, hocamla da konuştuk. Şuan iyi durumdayım, maçlar oynadıkça daha da iyi olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Keşke imkan olsa da NBA'deki sistem gibi oynansa"

Geçen sezon basketbolun oynanmasından yana olmadığını açıklayan Mahmutoğlu, "Çünkü ciddi bir durum ortadaydı ve halen devam ediyor. Oyuncularla hep konuştuk. Covid bir yana ne kadar sağlıklı oynayabilirdik, bu soru işaretiydi. Benim bildiğim hiçbir oyuncu oynamak istemiyordu. Çünkü gerçekten korktuk, Antalya'dan ikinci maçı oynamadan döndük. Euroleague'nin bazı planları var. Keşke imkan olsa da NBA'deki sistem gibi oynansa. O zaman bence herkes mutlu olur. Şu anki önlemlerle bu sezonu bir şekilde oynayacağız. Biz de kendimizi ona göre hazırlıyoruz. İnşallah kimse ciddi sağlık sıkıntısı yaşamadan bu süreci atlatırız" şeklinde konuştu.

"Alışılmış bir sistem var ama sonuçta biz profesyoneliz"

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Kaptan Mahmutoğlu, "Gidenler de gelenler de nereye geldiğinin farkında. Burada benim 8. senem. Uzun süredir oynadığımız oyuncular, Datome, Kalinic, Sloukas. Bunlar çok büyük değerler. Tarihe geçmiş isimler. Fenerbahçe'nin de ne olduğunu bilenlerdi. Şimdi gelenler de aynı. Herkes buraya şampiyonluklar için geliyor. Alışılmış bir sistem var ama sonuçta biz profesyoneliz. Hayatımızda böyle durumlar hep olacak. Biz sporcular olarak; hoca bizden ne istiyorsa ve kulübün hedefleri doğrultusunda çalışarak, en sağlıklı şekilde sezonun başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Euroleague, Medya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Euroleague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika Spor

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