Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 19. haftasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı konuk etti. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz farklı kazandı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, salondan 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 19. maçında 9. galibiyetini aldı. Sarı-Laciverliler üst üste 4. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko'da De Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.