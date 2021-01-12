Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti

12.01.2021 22:47
Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti, System.String[]

THY Euroleague'in 19. haftasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 19. haftasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı konuk etti. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz farklı kazandı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, salondan 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 19. maçında 9. galibiyetini aldı. Sarı-Laciverliler üst üste 4. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko'da De Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti - Son Dakika Spor


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