Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti
12.01.2021 22:47
THY Euroleague'in 19. haftasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 19. haftasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı konuk etti. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz farklı kazandı.
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, salondan 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, EuroLeague'deki 19. maçında 9. galibiyetini aldı. Sarı-Laciverliler üst üste 4. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko'da De Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Son Dakika Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi