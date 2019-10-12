Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko farklı kazandı!
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

1 saat önce

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı.

Fenerbahçe Beko farklı kazandı!, System.String[]

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Williams ve Ahmet ile sayı üreterek durumu 9-6'ya getirdi. Fenerbahçe Beko'da Melih'in 3 sayılık basketine Türk Telekom'da Campbell 3 sayı ile karşılık verdi ve farkın açılmasını önledi: 9-12. Fall ile pota altında sayı üreten Türk Telekom, savunmada Fenerbahçe Beko'da Williams'ın sayılarına engel olamadı. Sarı lacivertli ekip ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.


2'nci çeyrekte konuk ekip adına Derrick Williams 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam ederek farkı 10 sayıya çıkardı: 16-26. Sayı farkını eritmek isteyen Türk Telekom, dengesiz hücum ederek sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarla Sloukas ve Ahmet'in ikili oyunuyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 16-30. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 39-29 önde kapattı.


3'üncü çeyreğe Türk Telekom Hunter ve Fall'un bulduğu sayılarla 5-0'lık seri ile başladı. Fenerbahçe Beko'ya karşı iyi savunma yapan ev sahibi ekip, üst üste kullandığı faul atışlarıyla farkı 4 sayıya indirdi: 37-41. Campbell'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıya Sloukas'ın basket faulü ile karşılık veren deplasman ekibi, farkın kapanmasını önledi: 40-46. Hücumda Wiltjer ve Hunter ile etkili olan mavi-beyazlı ekip, Westermann ve Sloukas'ın sayılarına engel olamadı ve periyodu Fenerbahçe Beko 56-45 önde kapattı.


Final periyoduna iyi hücum ederek başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams ile bulduğu sayılarla farkı 14'e çıkardı: 47-61. Hücumda Wiltjer ve Campbell ile sayılar bulan Türk Telekom farkı eritmeye çalışsa da savunmada Kalinic'in sayılarına engel olamayınca Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 75-59 kazandı.


SALON: Ankara Spor


HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı


TÜRK TELEKOM: Hunter 10, Metin Türen, Campbell 16, Muhammet Baygül 4, Fall 6, Johnson 11, Wiltjer 8, Polat Kaya, Şafak Edge, Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran 2


FENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Williams 12, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 10, Sloukas 10, Ekrem Sancaklı, Ali Muhammed, Kalinic 10, Berkay Candan, Stimac 6


1'İNCİ PERİYOT: 14-21


İLK YARI: 29-39


3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-56


5 FAUL: 34.23 Wiltjer (Türk Telekom), 31.59 Leo Westermann (Fenerbahçe Beko)

Türk Telekom, Fenerbahçe, Williams, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü
İbrahim Çolak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 00:45:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko farklı kazandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]