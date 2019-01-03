Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde

Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde

34 dakika önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde, System.String[]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak.

Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Spor
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