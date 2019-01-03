Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde
34 dakika önce
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko
Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 16. hafta maçında yarın İspanya
temsilcisi Baskonia
ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak.
Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:05 Kaynak: AA
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