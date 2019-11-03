Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı! 4 maçlık yenilgi serisi sona erdi...

Salon: Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik



Hakemler: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik



Fenerbahçe Beko: Sloukas 20, de Colo 9, Kalinic 15, Lauvergne 14, Stimac 4, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan 5, Melih Mahmutoğlu 11, Ali Muhammed, Egehan Arna



Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 5, Davis 5, Sinan Sağlam 2, Aldridge 17, Zanna 24, Hrovat 13, Doğukan Şanlı, Erdi Gülaslan 4, Burak Eşlik 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2



1. Periyot: 20-18



Devre: 36-35



3. Periyot: 63-59



Beş faulle çıkan: 37.04 Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Stimac ile Lauvergne'in savunma ve hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 20-18 önde tamamladı.



İki takım da ikinci periyodun başlarında sayı bulmakta zorlandı. Konuk ekip, 15. dakikada Hrovat'ın üç sayılık isabetiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 23-24. Zanna'nın pota altında bulduğu basketlere Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla cevap veren sarı-lacivertliler, devre arasına 36-35 üstün gitti.



Başa baş oyunun sürdüğü üçüncü çeyrekte Zanna'yı durdurmakta güçlük çeken Fenerbahçe Beko, hücumda sorumluluk alan Sloukas'ın etkili performansıyla final periyoduna 63-59 önde girdi.



Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada Lauvergne'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 68-59. Afyon ekibi, Aldridge'in üst üste bulduğu sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Lauvergne'i pota altında etkili kullanan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı.



Ev sahibi takımda Sloukas, 20 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Konuk ekipte Zanna'nın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



4 MAÇLIK YENİLGİ SERİSİ SONA ERDİ!



Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 5. galibiyetini aldı. 3'ü Euroleague olmak üzere son 4 resmi maçında parkeden yenilgiyle ayrılmıştı... Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşadı.



Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşma öncesi Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.



PSG'nin yıldızı Edinson Cavani'nin basketbol yeteneğine şaşıracaksınız! İzleyelim...