Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom tur için parkede, System.String[]
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, sahasındaki ilk maçta 82-72 kazanırken Ankara'daki mücadeleyi Türk Telekom 88-85 galip bitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:23 Kaynak: AA
Türk Telekom, Beko, Fenerbahçe, Spor
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