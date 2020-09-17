Fenerbahçe Beko, İsmail Karabilen'i HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiraladı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, genç oyuncularından İsmail Karabilen'i HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncularından İsmail Karabilen, 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesspor'da forma giyecektir. Bu anlaşmanın sporcumuza hayırlı olmasını diliyor, kariyerinin bu döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:53 - Kaynak: AA
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