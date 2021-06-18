Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı." denildi.
Kariyerinde 57 ULEB Avrupa Kupası maçına çıkan 1995 doğumlu İsmet, bu karşılaşmalarda 6 sayı ve 1,5 asist ortalamaları tutturdu.
İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A takım seviyesinde defalarca giydi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti - Son Dakika Spor