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Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti

18.06.2021 12:55
Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

Kariyerinde 57 ULEB Avrupa Kupası maçına çıkan 1995 doğumlu İsmet, bu karşılaşmalarda 6 sayı ve 1,5 asist ortalamaları tutturdu.

İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A takım seviyesinde defalarca giydi.

Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı transfer etti - Son Dakika Spor


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