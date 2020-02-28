Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valencia'ya konuk olacak! İddaacılar ikiye ayrıldı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valencia'ya konuk olacak! İddaacılar ikiye ayrıldı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valencia'ya konuk olacak! İddaacılar ikiye ayrıldı...

34 dakika önce

Bu bir ilandırVALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKOGeçtiğimiz hafta Euroleague'de Real Madrid'i konuk eden Fenerbahçe Beko, 94-65 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valencia'ya konuk olacak! İddaacılar ikiye ayrıldı..., System.String[]

Bu bir ilandır


VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO


Geçtiğimiz hafta Euroleague'de Real Madrid'i konuk eden Fenerbahçe Beko, 94-65 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Hafta arasında ise derbide, Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 boyun eğdiler.


İki maçta da sayılarıyla Nando de Colo ön plandaydı ancak takım savunmasında sezon boyunca büyük sıkıntı olduğunu, kritik anlarda yapılan basit hatalar sonrası sarı-lacivertlilerin oyuna yeniden girme konusunda mental olarak iyi bir yıl geçirmediğini belirtelim.


Valencia'da Jordan Loyd ve Sam Van Rossom'un sakatlıkları bulunuyor.


Bu sezon Euroleague'de oynadıkları 25 maçta 12 galibiyet elde ettiler ve yeni maç haftasına 7. sırada girmişlerdi.


Takımın en büyük kozu kuşkusuz Bojan Dubljevic olacak ve Karadağlı uzun son 10 Euroleague maçının 9'unda çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.


Fenerbahçe Beko'lu Leo Westermann, Eurolague'de bu sezonun en yüksek üç sayı ortalamasına (%52.8) sahip isim.


İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2'sinde ise Valencia sahadan galibiyetle ayrıldı.


Sezonun ilk maçını uzatmada İspanyol ekip kazanırken Dubljevic 30 sayı atmıştı. Fenerbahçe Beko'da ise Nando de Colo 31, Derrick Williams ve Gigi Datome 20'şer sayı bulmuştu.


%18'e yakın kesim ev sahibi Valencia'ya güvenirken, %16'lık kesim ise Fenerbahçe Beko'nun İspanya'dan zaferle döneceğini düşünüyor


Malcolm Thomas, Real Madrid, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:09 
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