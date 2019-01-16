Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, İspanya Deplasmanında

Fenerbahçe Beko, İspanya Deplasmanında

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, İspanya Deplasmanında, System.String[]
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibiyle karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Spor
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