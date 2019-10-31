Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldi
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldi

7 saat önce

THY EuroLeague'deki kötü gidişatına son veremeyen sarı-lacivertli ekip, 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini alarak 18 takım içinde 17'nci sırada yer aldı.

Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldi, System.String[]

THY EuroLeague'deki kötü gidişatına son veremeyen sarı-lacivertli ekip, 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini alarak 18 takım içinde 17'nci sırada yer aldı.


Obradovic'in göreve geldiği 2013-14 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe Beko, saat 13.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.


Fenerbahçe kafilesini bir taraftar çiçekler ile karşıladı. Taraftar çiçeğini, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'e verdi. Havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar sarı lacivertli oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Fenerbahçe Beko'nun Maccabi'ye deplasmanda kaybettiği maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...



Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, İstanbul, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu Ali Koç: Fenerbahçe en son kayrılan takımdır!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:51:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]